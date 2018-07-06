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Официально

В Кодекс об административной ответственности внесены изменения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 мая 2018 года.

Принятым Законом была введена дополнительная ответственность в части:

— нарушения правил и требований производства гидрометеорологических наблюдений, наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением и связанных с ними работ по сбору, обработке, анализу, хранению и предоставлению потребителям гидрометеорологической информации;

— искажения, задержки или не доведения экстренной информации, сведений об аварийных ситуациях, о выявленных очагах загрязнения вредными веществами и отходами окружающей природной среды.

Данный Закон разработан в целях усиления административной ответственности и способствования сокращению нарушений требований законодательства Кыргызской Республики со стороны физических и ответственных должностных лиц, в совокупности охватывающих вопросы гидрометеорологии.

Понимание того, что административное взыскание будет применяться за каждое отдельно совершенное правонарушение (по соответствующим статьям), и в сумме может составить значительную величину, должно вынудить потенциального нарушителя не допускать нарушений или же минимизировать количество нарушений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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