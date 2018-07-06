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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 315 от 6 июля 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473

В целях координации вопросов по администрированию страховых взносов, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:

— в приложении 5 к вышеуказанному постановлению:

пункт 7 после слов «Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» дополнить словами «, Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики»;

— в приложении 6 к вышеуказанному постановлению:

пункт 15 признать утратившим силу.

2. Установить, что расходы Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных на 2018 год и последующие годы.

3. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики:

— в месячный срок привести структуру и штатное расписание в соответствие с настоящим постановлением;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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