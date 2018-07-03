О некоторых вопросах в сфере операций с драгметаллами и драгоценными камнями

Постановление Правительства КР № 303 от 27 июня 2018 года



О некоторых вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

В целях развития рынка драгоценных металлов, в соответствии со статьями 3, 4 и 11 Закона Кыргызской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Положение о порядке опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике согласно приложению 1;

— Положение о порядке проведения пробирного надзора в Кыргызской Республике согласно приложению 2;

— Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням согласно приложению 3.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О мерах по развитию рынка драгоценных металлов на территории Кыргызской Республики» от 9 декабря 2002 года № 834 следующее изменение:

в Положении о совершении сделок купли-продажи мерных, стандартных и нестандартных слитков драгоценных металлов, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункты 4, 11 и 15 признать утратившими силу.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики» от 30 сентября 2014 года № 560 следующие изменения:

— абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;

в Правилах работы пунктов скупки у населения драгоценных металлов, камней и изделий из них, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

— пункт 3 признать утратившим силу;

— в абзаце пятом пункта 5 слова «, имеющих на себе оттиски государственных пробирных клейм Кыргызской Республики» исключить;

— пункт 8 признать утратившим силу;

— в пункте 10:

в абзаце первом слова «, удаление шрифтов» исключить;

в абзаце втором слова «Товаровед-скупщик» заменить словом «Скупщик»;

— пункт 11 признать утратившим силу;

— в пункте 12:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«12. В журнале учета скупки ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней указываются:

наименование (серьги, кольца, набор, цепь и т.д. или их лом), вес, проба, сумма;»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

— абзацы первый и третий пункта 13 признать утратившими силу;

— пункт 14 признать утратившим силу;

— форму 1 признать утратившей силу.

4. Признать утратившими силу:

-..постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Положения о государственном пробирном надзоре Кыргызской Республики» от 1 августа 1994 года № 551;

-..постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Знака государственного пробирного клейма Кыргызской Республики для ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов» от 23 января 1996 года № 29;

-..постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Положения о пробах и клеймении ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике» от 9 января 1997 года № 15;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 1994 года № 551 «Об утверждении Положения о государственном пробирном надзоре Кыргызской Республики» от 10 апреля 1997 года № 203;

-..постановление Правительства Кыргызской Республики

«О клеймении государственным пробирным клеймом ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов, ввезенных из-за границы и предназначенных для продажи» от 8 апреля 1999 года № 200;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 1994 года № 551 «Об утверждении Положения о государственном пробирном надзоре Кыргызской Республики» от 29 июля 2000 года № 460;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по развитию экспорто-ориентированного производства ювелирных изделий» от 8 декабря 2003 года № 761;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2003 года № 761 «О мерах по развитию экспорто-ориентированного производства ювелирных изделий» от 1 февраля 2005 года № 52;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики

от 8 декабря 2003 года № 761 «О мерах по развитию экспорто-ориентированного производства ювелирных изделий» от 20 июля 2007 года № 277;

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Правил клеймения ювелирных (бытовых) изделий из драгоценных металлов» от 5 ноября 2010 года № 264.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.