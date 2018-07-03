Постановление Правительства КР № 302 от 26 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407

В целях устранения противоречий в нормативном правовом акте, а также упрощения процедуры перерегистрации транспортных средств, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407 следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- в абзаце восемнадцатом пункта 22 текста на государственном языке слово «кыймылсыз» заменить словом «кыймылдуу»;

- в абзаце двенадцатом пункта 24 текста на государственном языке слово «кыймылсыз» заменить словом «кыймылдуу»;

- в абзаце третьем пункта 68 цифру «1» заменить цифрами «0,3»;

- абзаце первом пункта 69 цифру «1» заменить цифрами «0,3».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 3 июля 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.