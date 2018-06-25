Постановление Правительства КР № 290 от 20 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах нотариальной деятельности» от 20 апреля 2011 года № 179

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах нотариальной деятельности» от 20 апреля 2011 года № 179 следующие изменения:

в Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— пункт 20 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Лицо с ограниченными возможностями здоровья, обратившееся для совершения нотариального действия, вправе воспользоваться факсимильной подписью (факсимиле), которой расписывается в присутствии нотариуса, после чего нотариус заверяет образец подписи и выдает свидетельство о подлинности данного факсимиле.»;

— наименование главы VII раздела III изложить в следующей редакции:

«Глава VII. Свидетельствование подлинности собственноручной и факсимильной подписи на документах»;

— в пункте 157:

первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:

«Нотариусы свидетельствуют подлинность собственноручной и факсимильной подписи на документах, содержание которых не противоречит закону и не представляет собой изложение сделки, за исключением установленных законом случаев.»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«Нотариусы в соответствии со статьей 741 Закона Кыргызской Республики «О нотариате» выдают свидетельство об удостоверении факсимильной подписи лицам с ограниченными возможностями здоровья.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня официального опубликования.