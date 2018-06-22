Постановление Правительства КР № 293 от 20 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201

В целях реализации статьи 221 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201 следующие изменения:

— пункт 1 дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям отдыха и оздоровления населения» согласно приложению 23.»;

— дополнить приложением 23 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.