О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 267 от 4 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 следующие изменения:

в приложении 1 к вышеназванному постановлению:

- абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;

- пункт 6 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«- Порядка приостановления действия лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью.»;

- пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- Порядка проведения историко-культурной экспертизы объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики.»;

- пункт 11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- сроков, порядка, регистрации и требований к проведению профилактических прививок, а также форм медицинских документов и сертификата профилактических прививок.»;

- пункт 12 дополнить абзацами седьмым-двенадцатым следующего содержания:

«- положения о порядке формирования и функционирования резерва кадров дипломатической службы Кыргызской Республики;

- порядка медицинского обслуживания (включая медицинское страхование) в государстве пребывания сотрудников загранучреждений Кыргызской Республики, находящихся в длительной заграничной командировке, и членов их семей;

- порядка оплаты транспортных расходов в оба конца, связанных с предоставлением ежегодного трудового отпуска сотруднику загранучреждения Кыргызской Республики, находящемуся в длительной заграничной командировке;

- порядка оплаты членам семьи сотрудника загранучреждения Кыргызской Республики, находящимся вместе с ним/ней в длительной заграничной командировке, один раз в течение 3 лет транспортных расходов в оба конца, связанных с предоставлением ему/ей ежегодного трудового отпуска, либо выплаты денежной компенсации, равной стоимости авиабилета из страны пребывания в Кыргызскую Республику и обратно;

- порядка оплаты сотруднику загранучреждения Кыргызской Республики, находящемуся в длительной заграничной командировке, и членам его семьи транспортных расходов в оба конца, связанных со смертью одного из его близких родственников (родители, супруг/супруга, братья, сестры, сыновья, дочери) или близких родственников супруга/супруги (родители, братья, сестры, сыновья, дочери);

- перечня исключительных случаев, когда дополнительное денежное содержание в размере 30 процентов ежемесячного денежного содержания сотрудника, находящегося в длительной заграничной командировке, не выплачивается его/ее супруге/супругу, в случае проживания совместно с ним/ней в государстве пребывания.»;

- абзацы четвертый и пятый пункта 17 признать утратившими силу;

- пункт 28 признать утратившим силу.

2. Министерству юстиции Кыргызской Республики в установленном порядке разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О нотариате».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.