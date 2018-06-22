Постановление Правительства КР № 288 от 20 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о санаторно-курортном обеспечении в Вооруженных Силах Кыргызской Республики» от 14 июля 2004 года № 531

В целях совершенствования порядка санаторно-курортного обеспечения военнослужащих и членов их семей, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о санаторно-курортном обеспечении в Вооруженных Силах Кыргызской Республики» от 14 июля 2004 года

№ 531 следующие изменения:

в Положении о санаторно-курортном обеспечении в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 1.3 признать утратившим силу;

— по всему тексту абзаца восьмого пункта 2.2 слова «инвалидности» исключить;

— абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Лицам, имеющим право на льготное санаторно-курортное лечение, льготы предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики о статусе военнослужащих.»;

— дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:

«5.4. В приемном отделении военного санатория все данные о поступающих на отдых и лечение лиц, зарегистрированные в журнале учета, заносятся в электронную базу данных и подлежат хранению на тех же условиях, как учетная документация отделения, в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.