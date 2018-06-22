21:01
USD 68.16
EUR 79.47
RUB 1.08
Официально

О внесении изменений в некоторые решения правительства

Постановление Правительства КР № 287 от 20 июня 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере медицинского страхования

В соответствии со статьей 9 Закона Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о полисе обязательного медицинского страхования» от 28 февраля 2012 года № 151 следующие изменения:

в Положении о полисе обязательного медицинского страхования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 12 слова «через 30 дней» заменить словами «по истечении 15 дней»;

— в пункте 13 слова «составляет не более 30 дней» заменить словами «наступает по истечении 15 дней»;

— пункт 19 признать утратившим силу;

— пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Средства, полученные от реализации Полиса ОМС, поступают и учитываются на казначейском лицевом счете Фонда ОМС как администратора ресурсов бюджета для последующего их использования на реализацию Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 ноября 2015 года № 790.»;

— в Методике расчета стоимости Полиса ОМС для лиц, самостоятельно уплачивающих взносы на обязательное медицинское страхование в Кыргызской Республике:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стоимость Полиса ОМС рассчитывается по следующей формуле:

СП = 1 РП х 12, где:

СП — стоимость Полиса ОМС;

РП — расчетный показатель, размер которого утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики;

12 — количество календарных месяцев;»;

пункты 4 и 5 признать утратившими силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 следующие изменения:

— в Стандартах государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденных вышеуказанным постановлением:

в пункте 4 главы 1 раздела III слова «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью на 2013 год», от 28 июня 2013 года № 388″ заменить словами «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью» от 20 ноября 2015 года № 790«;

в пункте 7 слова «не более 30» заменить словами «не более 15».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в постановление правительства
О признании утратившими силу некоторых решений правительства КР
О внесении изменений в постановление правительства КР
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Об утверждении правил содержания и использования ловчих хищных птиц
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства КР
О внесении изменений в некоторые решения правительства
Популярные новости
Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения&nbsp;КР Эркин Чечейбаев назначен заместителем министра здравоохранения КР
Мадаминжан Каратаев назначен заместителем министра здравоохранения&nbsp;КР Мадаминжан Каратаев назначен заместителем министра здравоохранения КР
Олег Горин освобожден от&nbsp;должности заместителя министра здравоохранения Олег Горин освобожден от должности заместителя министра здравоохранения
Об&nbsp;утверждении положения о&nbsp;Межведомственной комиссии Об утверждении положения о Межведомственной комиссии
Бизнес
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»