Постановление Правительства КР № 287 от 20 июня 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере медицинского страхования

В соответствии со статьей 9 Закона Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о полисе обязательного медицинского страхования» от 28 февраля 2012 года № 151 следующие изменения:

в Положении о полисе обязательного медицинского страхования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 12 слова «через 30 дней» заменить словами «по истечении 15 дней»;

— в пункте 13 слова «составляет не более 30 дней» заменить словами «наступает по истечении 15 дней»;

— пункт 19 признать утратившим силу;

— пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Средства, полученные от реализации Полиса ОМС, поступают и учитываются на казначейском лицевом счете Фонда ОМС как администратора ресурсов бюджета для последующего их использования на реализацию Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 ноября 2015 года № 790.»;

— в Методике расчета стоимости Полиса ОМС для лиц, самостоятельно уплачивающих взносы на обязательное медицинское страхование в Кыргызской Республике:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стоимость Полиса ОМС рассчитывается по следующей формуле:

СП = 1 РП х 12, где:

СП — стоимость Полиса ОМС;

РП — расчетный показатель, размер которого утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики;

12 — количество календарных месяцев;»;

пункты 4 и 5 признать утратившими силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 следующие изменения:

— в Стандартах государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденных вышеуказанным постановлением:

в пункте 4 главы 1 раздела III слова «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью на 2013 год», от 28 июня 2013 года № 388″ заменить словами «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью» от 20 ноября 2015 года № 790«;

в пункте 7 слова «не более 30» заменить словами «не более 15».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.