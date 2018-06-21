О переводе городских управлений соцразвития, финансируемых из местных бюджетов

О переводе городских управлений социального развития, финансируемых из местных бюджетов, на финансирование из республиканского бюджета через Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

В целях дальнейшей оптимизации системы социальной защиты и создания единых условий по предоставлению государственных услуг городскими управлениями социального развития, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести с 1 октября 2018 года управления социального развития в городах Ош, Токмок, Балыкчы, Талас, Каракол, Нарын, Узген, Джалал-Абад, Кара-Куль, Таш-Кумыр, Майлуу-Суу, Кок-Жангак, Кызыл-Кия, Баткен и Сулюкта, ранее финансируемые из местных бюджетов городов, на финансирование из средств республиканского бюджета.

2. Рекомендовать мэриям городов Кызыл-Кия, Сулюкта, Майлуу-Суу, Таш-Кумыр, Узген и Токмок решить вопросы о передаче материально-технической базы и размещении городских управлений социального развития, переведенных на финансирование из средств республиканского бюджета.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть соответствующие изменения при подготовке законопроекта «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы», вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.