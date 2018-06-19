О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 214 от 19 апреля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108

В целях упорядочения проверок деятельности субъектов предпринимательства в сфере обеспечения транспортной безопасности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108 следующее изменение:

Критерии оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденные вышеуказанным постановлением, дополнить главой 24 следующего содержания:

«Глава 24 Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере транспортной безопасности

85. Критерии оценки степени риска транспортной безопасности в сфере колесных транспортных средств и водного транспорта, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним.

К критериям, по которым оценивается степень риска при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере безопасности на транспорте, относятся:

- вид предпринимательской деятельности;

- количество граждан, обслуживаемых или задействованных при оказании (осуществлении) услуг;

- статистика происшествий при оказании услуг на транспорте;

- наличие нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере безопасности на транспорте.

86. В соответствии с установленными критериями субъекты проверок, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере безопасности на колесных транспортных средствах и водном транспорте, относятся к одной из трех степеней риска — высокой, средней или незначительной:

1. Виды деятельности, относящиеся к высокой степени риска (90 баллов):

1) эксплуатация стоянок или причалов, предназначенных для:

- проведения погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами;

- обслуживания пассажирских судов;

- осуществления деятельности по реконструкции, ремонту, утилизации, обслуживанию и осмотру судов;

2) перевозка опасных грузов водным транспортом;

3) перевозка опасных грузов колесным транспортом;

4) предоставление услуг проката водного транспорта и водных аттракционов;

5) выполнение буксировочных и маневровых операций;

6) обеспечение безопасности судоходства на водных путях;

7) осуществление технического осмотра наземных транспортных средств;

8) осуществление подготовки:

- членов экипажей судов;

- судоводителей маломерных (малых) судов;

- специалистов предприятий, участвующих в обеспечении безопасности на водном транспорте.

2. Виды деятельности, относящиеся к средней степени риска (50 баллов):

- эксплуатация стоянок или причалов для проведения погрузочно-разгрузочных работ с грузами (кроме работ с опасными грузами).

3. Виды деятельности, относящиеся к незначительной степени риска (25 баллов):

- эксплуатация стояночных судов;

- эксплуатация сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним.

87. Критерии оценки степени риска транспортной безопасности в сфере железнодорожного транспорта и инфраструктуры.

В соответствии с установленными критериями субъекты проверок, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере безопасности железнодорожного транспорта и инфраструктуры, относятся к одной из трех степеней риска — высокой, средней или незначительной.

1) Виды деятельности, относящиеся к высокой степени риска (90 баллов):

- перевозка пассажиров;

- перевозка опасных грузов;

- осуществление ремонта железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути;

- осуществление деятельности дистанции пути;

- владение локомотивным или вагонным депо, пожарными или восстановительными поездами;

- владение железнодорожной автоматикой и телемеханикой, железнодорожной электросвязью и электроснабжением.

2) Виды деятельности, относящиеся к средней степени риска (50 баллов):

- владение железнодорожной станцией и вокзалом.

3) Виды деятельности, относящиеся к незначительной степени риска (25 баллов):

- перевозка иных грузов, багажа и грузобагажа;

- владение подъездными путями.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.