О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 214 от 19 апреля 2018 года
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108
В целях упорядочения проверок деятельности субъектов предпринимательства в сфере обеспечения транспортной безопасности, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108 следующее изменение:
Критерии оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденные вышеуказанным постановлением, дополнить главой 24 следующего содержания:
«Глава 24 Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере транспортной безопасности
85. Критерии оценки степени риска транспортной безопасности в сфере колесных транспортных средств и водного транспорта, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним.
К критериям, по которым оценивается степень риска при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере безопасности на транспорте, относятся:
- вид предпринимательской деятельности;
- количество граждан, обслуживаемых или задействованных при оказании (осуществлении) услуг;
- статистика происшествий при оказании услуг на транспорте;
- наличие нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере безопасности на транспорте.
86. В соответствии с установленными критериями субъекты проверок, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере безопасности на колесных транспортных средствах и водном транспорте, относятся к одной из трех степеней риска — высокой, средней или незначительной:
1. Виды деятельности, относящиеся к высокой степени риска (90 баллов):
1) эксплуатация стоянок или причалов, предназначенных для:
- проведения погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами;
- обслуживания пассажирских судов;
- осуществления деятельности по реконструкции, ремонту, утилизации, обслуживанию и осмотру судов;
2) перевозка опасных грузов водным транспортом;
3) перевозка опасных грузов колесным транспортом;
4) предоставление услуг проката водного транспорта и водных аттракционов;
5) выполнение буксировочных и маневровых операций;
6) обеспечение безопасности судоходства на водных путях;
7) осуществление технического осмотра наземных транспортных средств;
8) осуществление подготовки:
- членов экипажей судов;
- судоводителей маломерных (малых) судов;
- специалистов предприятий, участвующих в обеспечении безопасности на водном транспорте.
2. Виды деятельности, относящиеся к средней степени риска (50 баллов):
- эксплуатация стоянок или причалов для проведения погрузочно-разгрузочных работ с грузами (кроме работ с опасными грузами).
3. Виды деятельности, относящиеся к незначительной степени риска (25 баллов):
- эксплуатация стояночных судов;
- эксплуатация сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним.
87. Критерии оценки степени риска транспортной безопасности в сфере железнодорожного транспорта и инфраструктуры.
В соответствии с установленными критериями субъекты проверок, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере безопасности железнодорожного транспорта и инфраструктуры, относятся к одной из трех степеней риска — высокой, средней или незначительной.
1) Виды деятельности, относящиеся к высокой степени риска (90 баллов):
- перевозка пассажиров;
- перевозка опасных грузов;
- осуществление ремонта железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути;
- осуществление деятельности дистанции пути;
- владение локомотивным или вагонным депо, пожарными или восстановительными поездами;
- владение железнодорожной автоматикой и телемеханикой, железнодорожной электросвязью и электроснабжением.
2) Виды деятельности, относящиеся к средней степени риска (50 баллов):
- владение железнодорожной станцией и вокзалом.
3) Виды деятельности, относящиеся к незначительной степени риска (25 баллов):
- перевозка иных грузов, багажа и грузобагажа;
- владение подъездными путями.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.