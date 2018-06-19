Постановление Правительства КР № 279 от 11 июня 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере высшего и среднего профессионального образования

В соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное распределение государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 года № 404 следующее изменение:

в Положении о государственных образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 10 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Результаты общереспубликанского тестирования, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики» от 27 мая 2011 года № 256 следующие изменения:

1)-в Порядке приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй пункта 4.3 после слов «наличие спортивного звания» дополнить словами «, военный билет с отметкой о прохождении срочной военной службы»;

—пункт 5.1-дополнить третьим предложением следующего содержания:

«Результаты ОРТ, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.»;

- абзац второй пункта 8.5 признать утратившим силу;

- абзац второй пункта 8.6 после слов «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса» дополнить словами «лица, прошедшие срочную военную службу, лица, имеющие государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы «Кыргызтест» об уровне владения государственным языком,»;

2) в Положении об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского тестирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 2.1 дополнить третьим предложением следующего содержания:

«Результаты ОРТ, сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.»;

- пункт 2.7 после слов «военный билет» дополнить словами «с отметкой о прохождении срочной военной службы»;

- пункт 2.8 дополнить третьим предложением следующего содержания:

«Абитуриенты, прошедшие срочную военную службу, при использовании сертификата, выданного до прохождения службы, независимо от тура зачисления опускают в опечатанный ящик факультета сертификат.»;

- пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшие баллы. При одинаковых баллах преимущество отдается абитуриенту, имеющему спортивное звание «Мастер спорта Кыргызской Республики», «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса», абитуриенту, прошедшему срочную военную службу, абитуриенту, имеющему государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы «Кыргызтест» об уровне владения государственным языком.»;

- пункт 3.9 после слов «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса» дополнить словами «абитуриенту, прошедшему срочную военную службу, абитуриенту, имеющему государственный сертификат уполномоченного государственного органа по государственному языку с учетом системы «Кыргызтест» об уровне владения государственным языком,»;

- в Инструкции о категориях абитуриентов и процентном распределении государственных образовательных грантов по ним, прилагаемой к вышеуказанному Положению:

- в абзаце седьмом пункта 1 слова «, военнослужащие, уволенные в запас» заменить словами «лица, прошедшие срочную военную службу».

3.-Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 4 июля 2012 года № 470 следующие изменения:

в Порядке приема студентов в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац второй пункта 32 признать утратившим силу;

- пункт 33 после слов «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса»,» дополнить словами «лица, прошедшие срочную военную службу,».

4.-Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих применение дистанционных образовательных технологий» от 26 июня 2014 года № 354 следующие изменения:

в Перечне профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната не допускается, утвержденном вышеуказанным постановлением:

в строке «610500» позиции «Сельское хозяйство» слова «Очно-заочная (вечерняя), заочная,» исключить;

в строке «710300» позиции «Вычислительная техника и информационные технологии» слово «Заочная,» исключить.

5.-Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.