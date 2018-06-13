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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 254 от 28 мая 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303

В целях повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам органами исполнительной власти Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 следующие изменения:

в стандартах государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— раздел IV дополнить главами 33 и 34 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

— раздел VIII дополнить главой 13 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев
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