Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Семейный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния», «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»)

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 апреля 2018 года.

Закон принят в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики положений законов в сфере семьи, а также законов об актах гражданского состояния.

В этих целях данным законом вносятся соответствующие изменения в Семейный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния», «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах».

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев дней со дня официального опубликования.