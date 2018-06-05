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О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 258 от 28 мая 2018 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных органов Кыргызской Республики» от 30 декабря 2011 года № 767

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 30 декабря 2011 года № 767 следующее изменение:

— дополнить примечание приложения 2 к вышеуказанному постановлению абзацем следующего содержания:

«В Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики допускается содержать на балансе дежурный автотранспорт со специальным оборудованием в количестве до 16 единиц.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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