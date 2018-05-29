Постановление Правительства КР № 252 от 23 мая 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Кыргызскую Республику отдельных видов мяса» от 29 декабря 2015 года № 889

В целях гармонизации законодательства Кыргызской Республики с правовой базой Евразийского экономического союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Кыргызскую Республику отдельных видов мяса» от 29 декабря 2015 года № 889 следующие изменения:

— в преамбуле слова «решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 октября 2015 года № 134 установлена тарифная квота» заменить словами «принято решение об установлении тарифной квоты и о выдаче лицензии согласно позиции 2.27 Единого перечня, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30»;

— в Правилах распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Кыргызскую Республику отдельных видов мяса, утвержденных вышеуказанным постановлением:

в пункте 3:

— слова «о новых поставщиках — участниках внешнеторговой деятельности» заменить словами «новых поставщиков»;

— дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Распределение объемов тарифных квот между историческими поставщиками и новыми поставщиками на ввоз мяса крупного рогатого скота (код ТН ВЭД ТС 0202), свинины (код ТН ВЭД ТС 0203) и мяса птицы (код ТН ВЭД ТС 0207) осуществляется в соответствии с методами распределения тарифных квот между историческими поставщиками и новыми поставщиками, определенными настоящими Правилами.»;

подпункты 1 и 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) историческим поставщикам:

— 50% установленного объема тарифной квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202);

— 70% — свинины (код ТН ВЭД ЕАЭС 0203);

— 70% — мяса птицы (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207).»;

2) новым поставщикам:

— 50% установленного объема тарифной квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202);

— 30% — свинины (код ТН ВЭД ЕАЭС 0203);

— 30% — мяса птицы (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207).«;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Распределение объемов тарифных квот является основанием для выдачи экспертного заключения уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61. Распределение объемов тарифных квот между историческими поставщиками и новыми поставщиками осуществляется на основании заявки на выделение квоты на импорт по форме согласно приложению к настоящим Правилам. К заявке прилагаются следующие документы, заверенные печатью и подписью поставщика:

— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (физического лица);

— копия внешнеторгового договора (контракта), с обязательным переводом на русский язык и наличием реквизитов (номер контракта и дата составления контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) — копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;

— в случае подачи документов через представителя — доверенность, копия паспорта доверенного лица.

Итоги распределения объемов тарифных квот между поставщиками утверждаются Протоколом комиссии, созданной приказом уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса.»;

в пункте 7:

— слово «говядины» заменить словами «мяса крупного рогатого скота»;

— слова «на основании заявки на выделение квоты на импорт по форме согласно приложению к настоящим Правилам» исключить;

в пункте 11:

— слова «и заявлений на выдачу лицензий» исключить;

— дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, когда при распределении объемов остается остаток тарифных квот, осуществляется его перераспределение в равных долях между поставщиками, подавшими заявку на участие в распределении остатков. К участию в распределении остатков допускаются исторические и новые поставщики.»;

в пункте 13:

— слова «последующие 2 года» заменить словами «последующий 1 год»;

— дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«После распределения объемов тарифных квот, исторический поставщик обязан в течение двух месяцев получить письменное подтверждение о выделении объемов тарифных квот. По истечении двух месяцев, в случае оставления историческим поставщиком письменного подтверждения в уполномоченном органе в области развития агропромышленного комплекса, уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в выдаче ранее выделенного историческому поставщику объема тарифных квот.»;

в пункте 14:

— после слов «на ввоз» дополнить словами «мяса крупного рогатого скота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202),»;

— дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, когда при распределении объемов остается остаток тарифных квот, осуществляется его перераспределение в равных долях между новыми поставщиками, подавшими заявку.»;

в пункте 16:

— после слов «на ввоз» дополнить словами «мяса крупного рогатого скота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202),»;

— слова «на которые выданы лицензии» заменить словами «которые были распределены»;

в пункте 17:

— слова «последующие 2 года» заменить словами «последующий 1 год»;

— дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«После распределения объемов тарифных квот, новый поставщик обязан в течение двух месяцев получить письменное подтверждение о выделении объемов тарифных квот. По истечении двух месяцев, в случае оставления новым поставщиком письменного подтверждения в уполномоченном органе в области развития агропромышленного комплекса, уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в выдаче ранее выделенного новому поставщику объема тарифных квот.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В случае письменного отказа от ранее выделенного объема тарифных квот и принятия решения уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса об аннулировании или прекращении действия лицензии у нового поставщика, объем тарифной квоты, выделяемой по данной лицензии, считается нераспределенным.

В течение 5 рабочих дней после письменного отказа от ранее выделенного объема тарифных квот и принятия решения уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса об аннулировании или прекращении действия лицензии, сведения об объемах тарифных квот на ввоз мяса крупного рогатого скота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0202), свинины (код ТН ВЭД ЕАЭС 0203) и (или) мяса птицы (код ТН ВЭД ЕАЭС 0207), которые имеются в наличии, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса.»;

— в приложении к вышеуказанным Правилам слово «говядины» заменить словами «мяса крупного рогатого скота».

2 Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.