Постановление Правительства КР № 225 от 7 мая 2018 года



О признании утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики «О создании Секретариата дорожной безопасности при Комиссии по обеспечению безопасности дорожногодвижения при Правительстве Кыргызской Республики» от 25 февраля 2004 года № 104

В соответствиисо статьей 96 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Ликвидировать Секретариат дорожной безопасности при Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Кыргызской Республики.

Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республикив месячный срокв порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики:

- образовать ликвидационную комиссию дляосуществления процедурыликвидации Секретариата дорожной безопасности при Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Кыргызской Республики;

- принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Секретариата дорожной безопасности при Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Кыргызской Республики» от 25 февраля

2004 года № 104.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.