Постановление Правительства КР № 253 от 24 мая 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, регулирующие деятельность уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики в сфере производства и закупок товаров, работ и услуг

В целях упорядочения деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Келечек» при Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 ноября 2012 года № 778 следующие изменения:

в Уставе государственного предприятия «Келечек» при Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 14 слова «председателя ГСИН» заменить словами «Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее — Фонд) из числа лиц, предложенных Фонду председателем ГСИН»;

— пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Совместно с ГСИН осуществляет планирование, анализ производственной деятельности Предприятия и определяет приоритетные направления расходования чистой прибыли от производственной деятельности Предприятия, а также, в случае производственной необходимости, вносит предложения по оптимизации структуры Предприятия.»;

— пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Заместители директора Предприятия назначаются на должность и освобождаются от должности Фондом по представлению председателя ГСИН.»;

— пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе разработанных планов работы и определяет перспективы развития, с учетом необходимости создания достаточного количества рабочих мест для осужденных, а также спроса потребителей на производимые продукцию, работы и предоставляемые услуги.

Перспективные, годовые и текущие планы работы Предприятия утверждаются директором Предприятия по согласованию с ГСИН.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий» от 1 июля 1998 года № 398 следующие изменения:

— в пункте 2 слова «Министерству юстиции» заменить словами «Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве»;

в Порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных бедствий, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 5 слова «Министерством юстиции» заменить словами «Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.