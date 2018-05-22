Постановление Правительства КР № 233 от 14 мая 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации законов Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», «О лицензировании», «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 10 июня 2011 года № 301

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» от 24 мая 2017 года № 87, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации законов Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», «О лицензировании», «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 10 июня 2011 года № 301 следующие изменения:

в наименовании и преамбуле слова «О лицензировании» заменить словами «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;

в Положении о порядке закупки этилового спирта, используемого в медицинских, ветеринарных, технических и иных целях, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Специальными потребителями (далее — спецпотребители) этилового спирта являются лица, использующие этиловый спирт в медицинских, ветеринарных целях и для производства парфюмерно-косметической продукции в пределах норм, перечень которых ежегодно утверждается Правительством Кыргызской Республики.»;

— пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Уполномоченный государственный орган ежегодно, не позднее 1 июня, направляет в уполномоченный государственный орган в сфере лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее — уполномоченный государственный орган в сфере лекарственного обеспечения) и уполномоченный государственный орган в сфере ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (далее — уполномоченный государственный орган в сфере ветеринарии) информацию о производителях этилового спирта с указанием их местонахождения и видов выпускаемой продукции.»;

— абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Заявки спецпотребителей на закупку этилового спирта с обоснованными расчетами по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению представляются в срок до 1 октября текущего года в уполномоченный государственный орган в сфере лекарственного обеспечения — для медицинских нужд, в уполномоченный государственный орган в сфере ветеринарии — для ветеринарных нужд, в уполномоченный государственный орган — для нужд производства парфюмерно-косметической продукции.»;

— в пункте 13 слова «Департамент лекарственного обеспечения и Департамент государственной ветеринарии» заменить словами «Уполномоченный государственный орган в сфере лекарственного обеспечения и уполномоченный государственный орган в сфере ветеринарии»;

— пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Контроль за целевым использованием этилового спирта для медицинских, ветеринарных целей и целей производства парфюмерно-косметической продукции осуществляют в рамках компетенции уполномоченный государственный орган в сфере лекарственного обеспечения, уполномоченный государственный орган в сфере ветеринарии и уполномоченный государственный орган соответственно.»;

— пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Уполномоченный государственный орган в сфере лекарственного обеспечения, уполномоченный государственный орган в сфере ветеринарии, а также субъекты, использующие этиловый спирт для технических целей и для производства парфюмерно-косметической продукции, представляют уполномоченному государственному органу ежеквартальный отчет об использовании этилового спирта по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.