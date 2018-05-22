18:50
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Официально

О внесении изменений в некоторые решения правительства

Постановление Правительства КР № 234 от 15 мая 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере образования

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительство Кыргызской Республики «О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций» от 25 апреля 2006 года № 295 следующее изменение:

в приложении к вышеуказанному постановлению:

— пункт 2 графы «Образовательные организации» после слова «подготовки)» дополнить словами «, областные методические центры (отделы) образования, учебно-методические кабинеты при районных (городских) отделах (управлениях) образования».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении новых условий оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» от 19 января 2011 года № 18 следующее изменение:

— дополнить пунктом 2*1 следующего содержания:

«2*1.Условия оплаты труда работников образовательных организаций, финансируемых за счет средств специального счета, определяются самой образовательной организацией, при этом, размеры их должностных окладов не должны быть ниже размеров должностных окладов работников образовательных организаций, финансируемых за счет средств бюджетного счета, по соответствующей должности.».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций» от 31 мая 2011 года № 270 следующее изменение:

в Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций, утвержденной вышеназванным постановлением:

— пункт 2 части 5.4 главы 5 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:

«Размер почасовой оплаты труда эксперта, привлекаемого к работе по лицензированию и аккредитации образовательных организаций и программ, устанавливается на уровне почасовой оплаты труда учителей общеобразовательных организаций (школы и школы-интернаты всех типов и наименований) и преподавателей образовательных организаций начального профессионального образования, определенной приложением 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О введении новых условий оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» от 19 января 2011 года № 18.».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Порядке финансирования организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики из средств республиканского бюджета на основе размеров государственного образовательного гранта» от 1 июля 2016 года № 370 следующее изменение:

в приложении 3 к вышеуказанному постановлению:

— пункт 5 графы «Наименование группы направлений подготовки (специальностей)» раздела 2 «Поправочные коэффициенты к базовому уровню государственного образовательного гранта для групп направлений подготовки (специальностей)» после слова «Здравоохранение» дополнить словами «, физическая культура».

5. Установить, что расходы, связанные с реализацией пунктов 3 и 4 настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных Министерству образования и науки Кыргызской Республики на соответствующие годы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 39
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в решения правительства в области Гражданской защиты
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
О внесении изменения в постановление правительства КР
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства и Национального банка
О внесении изменений в постановление правительства
Популярные новости
Назначен статс-секретарь Госслужбы интеллектуальной собственности Назначен статс-секретарь Госслужбы интеллектуальной собственности
Манасбек Арабаев освобожден от&nbsp;занимаемой должности Манасбек Арабаев освобожден от занимаемой должности
Подписаны указы о&nbsp;награждении многодетных матерей Кыргызстана Подписаны указы о награждении многодетных матерей Кыргызстана
О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;постановление правительства Кыргызской Республики О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Бизнес
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!