Постановление Правительства КР № 234 от 15 мая 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере образования

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительство Кыргызской Республики «О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций» от 25 апреля 2006 года № 295 следующее изменение:

в приложении к вышеуказанному постановлению:

— пункт 2 графы «Образовательные организации» после слова «подготовки)» дополнить словами «, областные методические центры (отделы) образования, учебно-методические кабинеты при районных (городских) отделах (управлениях) образования».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении новых условий оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» от 19 января 2011 года № 18 следующее изменение:

— дополнить пунктом 2*1 следующего содержания:

«2*1.Условия оплаты труда работников образовательных организаций, финансируемых за счет средств специального счета, определяются самой образовательной организацией, при этом, размеры их должностных окладов не должны быть ниже размеров должностных окладов работников образовательных организаций, финансируемых за счет средств бюджетного счета, по соответствующей должности.».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций» от 31 мая 2011 года № 270 следующее изменение:

в Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций, утвержденной вышеназванным постановлением:

— пункт 2 части 5.4 главы 5 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:

«Размер почасовой оплаты труда эксперта, привлекаемого к работе по лицензированию и аккредитации образовательных организаций и программ, устанавливается на уровне почасовой оплаты труда учителей общеобразовательных организаций (школы и школы-интернаты всех типов и наименований) и преподавателей образовательных организаций начального профессионального образования, определенной приложением 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О введении новых условий оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» от 19 января 2011 года № 18.».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Порядке финансирования организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики из средств республиканского бюджета на основе размеров государственного образовательного гранта» от 1 июля 2016 года № 370 следующее изменение:

в приложении 3 к вышеуказанному постановлению:

— пункт 5 графы «Наименование группы направлений подготовки (специальностей)» раздела 2 «Поправочные коэффициенты к базовому уровню государственного образовательного гранта для групп направлений подготовки (специальностей)» после слова «Здравоохранение» дополнить словами «, физическая культура».

5. Установить, что расходы, связанные с реализацией пунктов 3 и 4 настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных Министерству образования и науки Кыргызской Республики на соответствующие годы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.