О внесении изменений в решения правительства в области Гражданской защиты

Постановление Правительства КР № 238 от 16 мая 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в области Гражданской защиты

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О международной чрезвычайной помощи», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 115 следующее изменение:

в Положении о Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— подпункт 5 пункта 8 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«- осуществляет мероприятия по оказанию международной чрезвычайной помощи.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики» от 30 декабря 2010 года № 344 следующие изменения:

в составе Межведомственной комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац пятый признать утратившим силу;

— в абзаце девятом слово «коммуникаций» заменить словом «дорог»;

— абзац десятый после слов «сельского хозяйства» дополнить словами «, пищевой промышленности»;

— абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

— абзац четырнадцатый после слова «министр» дополнить словами «труда и»;

— дополнить абзацами пятнадцатым — семнадцатым следующего содержания:

«председатель Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

председатель Государственного комитета информационных технологий и связи;»;

— абзацы шестнадцатый и восемнадцатый признать утратившими силу;

— в абзаце двадцатом слово «санитарной,» исключить;

в Положении о Межведомственной комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в абзаце четвертом пункта 2 слова «международных организаций и общественных объединений» заменить словами «содействующих субъектов».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о комиссии по гражданской защите» от 3 марта 2014 года № 113 следующие изменения:

в Типовом положении о комиссии по гражданской защите, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 4:

абзац шестой после слов «гуманитарной помощи» дополнить словами «и международной чрезвычайной помощи»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- проводит мероприятия по определению потребности в оказании международной чрезвычайной помощи на соответствующей территории.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.