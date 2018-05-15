Постановление Правительства КР № 147 от 22 марта 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по упорядочению функционирования пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, предназначенных для международного автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах Кыргызской Республики» от 19 ноября 2007 года № 556

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики, постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по упорядочению функционирования пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, предназначенных для международного автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах Кыргызской Республики» от 19 ноября 2007 года № 556 следующие изменения:

— преамбулу после слов «в соответствии с» дополнить словами «Налоговым кодексом Кыргызской Республики,»;

— пункт 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- Перечень пунктов контроля на внутренних стационарных постах автомобильных дорог Кыргызской Республики» (приложение 61);«;

— дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23.Установить, что налоговый контроль осуществляется в пунктах контроля, предусмотренных в приложении 61 к настоящему постановлению.»;

— в пункте 3 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2, 21, 22 и 23»;

— дополнить приложением 61 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

— в Положении о внутренних стационарных постах на автомобильных дорогах Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

пункт 1.4. после слова «транспортного,» дополнить словом «налогового,»;

пункт 1.5. дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- по обеспечению налогового контроля — на Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики;».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.