Постановление Правительства КР № 198 от 11 апреля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы)» от 26 октября 2000 года № 637

В целях реализации мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере антимонопольного регулирования, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы)» от 26 октября 2000 года № 637 следующие изменения:

в Порядке определения размера оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг (работы), утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 3.1:

в абзаце седьмом слово «средствам» заменить словом «счетам»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В ходе рассмотрения расчетных материалов, в зависимости от специфики оказываемых платных услуг (работ), запрашиваются следующие данные, необходимые для уточнения и согласования уровней тарифов (цен):

- бухгалтерский отчет по бюджетным и специальным счетам;

- информация о средствах специального счета, направленных на расходные обязательства по содержанию штатной численности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- утвержденные соответствующими вышестоящими органами нормы времени по всем позициям оказываемых услуг (акты хронометража, протоколы) и сравнительная таблица (в случае их изменения);

- расчет затрат на расходные материалы в соответствии с нормами затрат, утвержденными соответствующими вышестоящими органами по всем позициям оказываемых услуг;

- обоснование стоимости расходных материалов, включаемых в расчет (прайс-листы, счета-фактуры);

- сравнительная таблица затрат на расходные материалы с указанием их стоимости (действующих тарифов и проекта тарифов);

- перечень основных средств, приобретенных за счет специального счета, с указанием балансовой стоимости и износа;

- расшифровка расходов по статьям затрат, включаемых в расчет коэффициента накладных расходов или в расчет стоимости нормо-часа;

- утвержденный административный регламент предоставления государственной или муниципальной услуги в электронном и/или бумажном формате.»;

- в пункте 5.1:

в абзаце четырнадцатом слова «за счет специальных средств» заменить словами «за счет средств специального счета»;

в абзаце двадцать четвертом слова «за счет внебюджетных (специальных) средств» заменить словами «за счет средств специального счета».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков