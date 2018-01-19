Постановление Правительства КР №854 от 30 декабря 2017 года



О бюджетировании на программной основе

В целях качественного и своевременного формирования проектов Среднесрочной стратегии бюджетных расходов в рамках формирования Основных направлений фискальной политики Кыргызской Республики, а также бюджетов на программной основе на очередной бюджетный год и прогнозируемый период, которые являются частью республиканского бюджета, в соответствии со статьями 82, 84, 85, 86 и 87 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

- Инструкцию о порядке формирования, рассмотрения и исполнения среднесрочных стратегий бюджетных расходов согласно приложению 1;

- Инструкцию о порядке формирования, рассмотрения и исполнения бюджетов на программной основе согласно приложению 2;

- Инструкцию о порядке определения индикаторов результативности бюджетных программ и мер согласно приложению 3.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков