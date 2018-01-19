22:39
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Официально

О бюджетировании на программной основе

Постановление Правительства КР №854 от 30 декабря 2017 года

О бюджетировании на программной основе

В целях качественного и своевременного формирования проектов Среднесрочной стратегии бюджетных расходов в рамках формирования Основных направлений фискальной политики Кыргызской Республики, а также бюджетов на программной основе на очередной бюджетный год и прогнозируемый период, которые являются частью республиканского бюджета, в соответствии со статьями 82, 84, 85, 86 и 87 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить:

- Инструкцию о порядке формирования, рассмотрения и исполнения среднесрочных стратегий бюджетных расходов согласно приложению 1;

- Инструкцию о порядке формирования, рассмотрения и исполнения бюджетов на программной основе согласно приложению 2;

- Инструкцию о порядке определения индикаторов результативности бюджетных программ и мер согласно приложению 3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Prilozhenie4.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
О регулировании частной ветеринарной практики в Кыргызской Республике
Распоряжение о мерах по усилению роли и ответственности местных органов власти
О порядке разработки и оптимизации административных регламентов госуслуг
О внесении изменений в постановление о регламенте правительства
Жапаркул Ташиев назначен статс-секретарем Министерства образования и науки
О переводе земель села Шекер в земли особо охраняемых природных территорий
Санжар Муканбетов назначен вице-премьер-министром Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
О внесении изменения в постановление о МЧС КР
О мерах по реализации второго этапа госпрограммы по обеспечению безопасности
Популярные новости
Внесены изменения в&nbsp;Закон Кыргызской Республики &laquo;Об&nbsp;автомобильных дорогах&raquo; Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;постановление правительства о&nbsp;положении о&nbsp;пошлинах О внесении изменения в постановление правительства о положении о пошлинах
О&nbsp;Государственном комплексном заказнике &laquo;Ак-Суу&raquo; О Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;постановление правительства О внесении изменений в постановление правительства
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему