19:55
-6
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Официально

О внесении изменений в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 4 от 5 января 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747

В целях совершенствования процедуры проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747 следующие изменения:

в Порядке аттестации и регистрации патентных поверенных, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится в течение года с момента регистрации заявления в Кыргызпатенте.»;

2) в пункте 5 слово «директор» заменить словом «руководитель»;

3) в пункте 6 слово «директором» заменить словом «руководителем»;

4) в абзаце девятом пункта 9 слово «директору» заменить словом «руководителю»;

5) в пункте 14:

— в абзаце третьем слова «копия диплома» заменить словами «нотариально заверенная копия диплома»;

— абзац пятый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за аттестацию.»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Экзамен проводится по утвержденным аттестационной комиссией экзаменационным заданиям в соответствии с заявленными видами деятельности по следующим направлениям:

— изобретения и полезные модели;

— промышленные образцы;

— товарные знаки и знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров;

— селекционные достижения.

Кандидат по каждому выбранному из вышеперечисленных видов направления деятельности сдает по одному экзаменационному билету.

Ответы на вопросы и выполненные задания экзаменационных билетов, которые состоят из четырех теоретических вопросов и одной практической задачи, в сумме оцениваются по пятибалльной системе. Общая оценка за экзамен выводится из среднеарифметической оценки, проходной балл составляет не менее 3,7 балла.

Время для подготовки устанавливается председателем аттестационной комиссии в зависимости от объема заявленных кандидатом ограничений его будущей деятельности, и должно быть не более 120 минут.»;

в приложении 1 к Порядку слово «Директору» заменить словом «Руководителю»;

в приложении 2 к Порядку слово «Директору» заменить словом «Руководителю».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменения в постановление правительства о положении о пошлинах
Внесено изменение в Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих»
Внесены изменения в Закон «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»
Внесены изменения в Закон «О нотариате»
Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
О внесении изменений в постановление о Центре подготовки водолазов
О внесении изменения в постановление правительства
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О вопросах предоставления земельных участков под недропользование
Внесены изменения в некоторые законодательные акты о государственных пособиях
Популярные новости
Санжар Уметалиев освобожден от&nbsp;занимаемой должности представителя&nbsp;КР в&nbsp;ЕАЭС Санжар Уметалиев освобожден от занимаемой должности представителя КР в ЕАЭС
Азамат Буржуев назначен зампредседателя Госкомсвязи Азамат Буржуев назначен зампредседателя Госкомсвязи
Подписан указ об&nbsp;объявлении 2018 года Годом развития регионов Подписан указ об объявлении 2018 года Годом развития регионов
Мирлан Омуралиев освобожден от&nbsp;должности зампредседателя Госкомсвязи Мирлан Омуралиев освобожден от должности зампредседателя Госкомсвязи
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom