Постановление Правительства КР № 4 от 5 января 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747

В целях совершенствования процедуры проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747 следующие изменения:

в Порядке аттестации и регистрации патентных поверенных, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится в течение года с момента регистрации заявления в Кыргызпатенте.»;

2) в пункте 5 слово «директор» заменить словом «руководитель»;

3) в пункте 6 слово «директором» заменить словом «руководителем»;

4) в абзаце девятом пункта 9 слово «директору» заменить словом «руководителю»;

5) в пункте 14:

— в абзаце третьем слова «копия диплома» заменить словами «нотариально заверенная копия диплома»;

— абзац пятый изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за аттестацию.»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Экзамен проводится по утвержденным аттестационной комиссией экзаменационным заданиям в соответствии с заявленными видами деятельности по следующим направлениям:

— изобретения и полезные модели;

— промышленные образцы;

— товарные знаки и знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров;

— селекционные достижения.

Кандидат по каждому выбранному из вышеперечисленных видов направления деятельности сдает по одному экзаменационному билету.

Ответы на вопросы и выполненные задания экзаменационных билетов, которые состоят из четырех теоретических вопросов и одной практической задачи, в сумме оцениваются по пятибалльной системе. Общая оценка за экзамен выводится из среднеарифметической оценки, проходной балл составляет не менее 3,7 балла.

Время для подготовки устанавливается председателем аттестационной комиссии в зависимости от объема заявленных кандидатом ограничений его будущей деятельности, и должно быть не более 120 минут.»;

в приложении 1 к Порядку слово «Директору» заменить словом «Руководителю»;

в приложении 2 к Порядку слово «Директору» заменить словом «Руководителю».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков