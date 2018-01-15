Постановление Правительства КР № 4 от 5 января 2018 года
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747
В целях совершенствования процедуры проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747 следующие изменения:
в Порядке аттестации и регистрации патентных поверенных, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится в течение года с момента регистрации заявления в Кыргызпатенте.»;
2) в пункте 5 слово «директор» заменить словом «руководитель»;
3) в пункте 6 слово «директором» заменить словом «руководителем»;
4) в абзаце девятом пункта 9 слово «директору» заменить словом «руководителю»;
5) в пункте 14:
— в абзаце третьем слова «копия диплома» заменить словами «нотариально заверенная копия диплома»;
— абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за аттестацию.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Экзамен проводится по утвержденным аттестационной комиссией экзаменационным заданиям в соответствии с заявленными видами деятельности по следующим направлениям:
— изобретения и полезные модели;
— промышленные образцы;
— товарные знаки и знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров;
— селекционные достижения.
Кандидат по каждому выбранному из вышеперечисленных видов направления деятельности сдает по одному экзаменационному билету.
Ответы на вопросы и выполненные задания экзаменационных билетов, которые состоят из четырех теоретических вопросов и одной практической задачи, в сумме оцениваются по пятибалльной системе. Общая оценка за экзамен выводится из среднеарифметической оценки, проходной балл составляет не менее 3,7 балла.
Время для подготовки устанавливается председателем аттестационной комиссии в зависимости от объема заявленных кандидатом ограничений его будущей деятельности, и должно быть не более 120 минут.»;
в приложении 1 к Порядку слово «Директору» заменить словом «Руководителю»;
в приложении 2 к Порядку слово «Директору» заменить словом «Руководителю».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков