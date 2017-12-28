Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики о республиканском бюджете

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы».

Закон принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2017 года.

Принятый Закон утверждает республиканский бюджет на 2017 год по доходам в сумме 139 889,1 млн. сомов и расходам в сумме 161 333,2 млн. сомов, предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2017 год установлен в сумме 21 444,1 млн. сомов.

Параметры республиканского бюджета пересмотрены с учетом ожидаемых итогов экономического развития Кыргызской Республики и текущего исполнения республиканского бюджета в 2017 году.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.