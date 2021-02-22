О внесении изменений в постановление о формировании гражданского бюджета

Постановление Правительства КР от 18 февраля 2021 года № 54

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О формировании гражданского бюджета Кыргызской Республики» от 5 октября 2017 года № 653

В целях повышения прозрачности и обеспечения доступности информации о местном бюджете для граждан Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 126 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О формировании гражданского бюджета Кыргызской Республики» от 5 октября 2017 года № 653 следующие изменения:

1) в пункте 1 после слова «приложению» дополнить цифрой «1»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Утвердить Методику формирования гражданского бюджета органами местного самоуправления (далее — Методика ОМСУ) согласно приложению 2.»;

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Рекомендовать органам местного самоуправления:

— формировать гражданский бюджет по местным бюджетам в соответствии с Методикой ОМСУ;

— использовать для формирования гражданского бюджета по местным бюджетам веб-ориентированное приложение, расположенное на сайте уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета.»;

4) в Методике формирования гражданского бюджета Кыргызской Республики, утвержденной указанным постановлением:

после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;

5) дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов