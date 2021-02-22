О внесении изменений в постановление о формировании гражданского бюджета

Постановление Правительства КР от 18 февраля 2021 года № 54
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О формировании гражданского бюджета Кыргызской Республики» от 5 октября 2017 года № 653
В целях повышения прозрачности и обеспечения доступности информации о местном бюджете для граждан Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 126 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О формировании гражданского бюджета Кыргызской Республики» от 5 октября 2017 года № 653 следующие изменения:
1) в пункте 1 после слова «приложению» дополнить цифрой «1»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить Методику формирования гражданского бюджета органами местного самоуправления (далее — Методика ОМСУ) согласно приложению 2.»;
3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Рекомендовать органам местного самоуправления:
— формировать гражданский бюджет по местным бюджетам в соответствии с Методикой ОМСУ;
— использовать для формирования гражданского бюджета по местным бюджетам веб-ориентированное приложение, расположенное на сайте уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета.»;
4) в Методике формирования гражданского бюджета Кыргызской Республики, утвержденной указанным постановлением:
после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
5) дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр У.А.Марипов