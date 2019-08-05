Внесены изменения в указ о присвоении классных чинов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О вопросах присвоения классных чинов государственным гражданским служащим и муниципальным служащим Кыргызской Республики» от 30 декабря 2016 года».

Руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О вопросах присвоения классных чинов государственным гражданским служащим и муниципальным служащим Кыргызской Республики» от 30 декабря 2016 года № 308 следующие изменения:

— в Положении о порядке присвоения, понижения и лишения классных чинов государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным Указом:

Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Первый классный чин присваивается служащему не ранее чем через год после назначения служащего на административную должность, включая испытательный срок, по итогам проведения оценки деятельности (за исключением случая, предусмотренного пунктом 35 настоящего Положения). При этом если служащий назначен на другую должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления, то срок для присвоения исчисляется по совокупности всего времени непрерывной службы на всех должностях в да ном государственном органе, органе местного самоуправления»;

Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Присвоение классных чинов советника муниципальной службы 1, 2 и 3 класса производится руководителем уполномоченного государственного органа по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы (далее — уполномоченный государственный орган) по представлению руководителя соответствующего органа местного самоуправления по итогам проведения оценки деятельности.

Для присвоения классного чина советника муниципальной службы 1, 2 и 3 класса органами местного самоуправления в уполномоченный государственный орган вносятся следующие документы:

— представление руководителя соответствующего органа местного самоуправления (с указанием сведений о наличии либо отсутствии дисциплинарных взысканий);

— копия паспорта;

— копия трудовой книжки, заверенная нотариально или службами управления персоналом по месту работы;

— документ о ранее присвоенном классном чине (копия приказа, заверенная нотариально или службами управления персоналом по месту работы) при наличии классного чина;

— копия протокола комиссии по оценке служащего с указанием его оценки и предложения о присвоении классного чина (заверенная службами управления персоналом по месту работы)»;

В пункте 33 слова «либо советника государственной гражданской службы, советника муниципальной службы» исключить;

Пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Служащему, имеющему классный чин, присваиваемый муниципальным служащим после назначения на государственную должность, присваивается классный чин государственной гражданской службы, соответствующий классному чину муниципальной службы по предыдущей должности, без проведения оценки.

Служащему, имеющему классный чин, присваиваемый государственным гражданским служащим после назначения на муниципальную должность, присваивается классный чин муниципальной службы, соответствующий классному чину государственной службы по предыдущей должности, без проведения оценки.

При переходе служащего из одного государственного органа, для сотрудников которого предусмотрено присвоение воинских званий, специальных классных чинов и специальных званий, дипломатических рангов, в другой государственный орган или орган местного самоуправления, для сотрудников которого предусмотрено присвоение классных чинов в соответствии с настоящим Положением, за ним сохраняется имеющееся воинское звание, специальный классный чин, специальное звание, дипломатический ранг.

Служащим, имеющим воинские или специальные звания, специальные классные чины, дипломатические ранги, присваивается классный чин, соответствующий этому воинскому или специальному званию, специальному классному чину, дипломатическому рангу, без проведения оценки. Настоящий абзац применяется, в том числе, к служащим, у которых имеются классные чины ниже, чем их воинские или специальные звания, специальные классные чины, дипломатические ранги»;

Пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Служащий может быть лишен классного чина по решению суда за совершение преступления в случаях, установленных уголовным законодательством Кыргызской Республики.

Служащий лишается классного чина также в связи с утратой гражданства Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика».

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.