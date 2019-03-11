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Внесены изменения в указ о Национальной комиссии по государственному языку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому внесены изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «О совершенствовании организации деятельности Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики» от 21 декабря 2010 года.

В Указе в соответствии со статьей 65 Конституции Кыргызской Республики постановляется следующее.

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О совершенствовании организации деятельности Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики» от 21 декабря 2010 года № 365 следующие изменения:

— в Положении о Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным Указом:

в тексте на государственном языке:

в абзаце пятнадцатом пункта 7 слова «өзүн-өзү» заменить словами «өзалдынча»;

абзац третий пункта 8 после слов «мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн» дополнить словами «жана тил саясатын өркүндөтүүнүн»;

абзац тринадцатый пункта 11 после слов «фондусунун чегинде» дополнить словами «Улуттук комиссиянын»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. При Национальной комиссии функционируют Учебно-информационный центр и редакция газеты «Кыргыз тили», осуществляющие свою деятельность на праве оперативного управления.»;

— в Схеме управления Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики, утвержденной вышеназванным Указом, позицию «Главная редакция ‚Кыргызской энциклопедии‘ исключить;

— состав совещательного органа при Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Считать целесообразным передачу учреждения ‚Главная редакция ‚Кыргыз энциклопедиясы‘ из Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики в ведение Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Рекомендовать Национальной академии наук Кыргызской Республики в установленном порядке:

— принять в свое ведение финансовые и материально-технические средства учреждения ‚Главная редакция «Кыргыз энциклопедиясы»;

— произвести перерегистрацию учреждения "Главная редакция"Кыргыз энциклопедиясы" в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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