Постановление Правительства КР от 25 февраля 2019 года № 86

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в области образования

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об образовании», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 3 февраля 2004 года № 53 следующие изменения:

в Положении об образовательной организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 1.5 слова «Министерству образования и культуры Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченному государственному органу Кыргызской Республики в области образования и науки»;

— в пункте 1.9:

в абзаце втором слова «Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства обороны Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики в области внутренних дел, иностранных дел и обороны»;

в абзаце третьем слова «Министерством образования и науки Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области образования и науки»;

— в пунктах 4.2 и 4.5, в абзаце втором пункта 4.7, в абзацах пятом и шестом пункта 6.7 и в абзаце первом пункта 9.4 слова «Министерство образования и науки Кыргызской Республики» в различных падежах заменить словами «уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области образования и науки» в соответствующих падежах.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве образования и науки Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 119 следующие изменения:

в Положении о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 11:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по итогам проведенных выборов утверждает кандидата на должность руководителя государственного высшего учебного заведения;»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- представляет на утверждение Премьер-министра Кыргызской Республики кандидатуру для назначения на должность руководителя государственного высшего учебного заведения, имеющего статус «национальный»;».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке проведения выборов руководителей государственных высших учебных заведений Кыргызской Республики от 19 апреля 2013 года № 209 следующие изменения:

в Положении о порядке проведения выборов руководителей государственных высших учебных заведений Кыргызской Республики:

— в пункте 2 слова «Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства обороны Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики в области внутренних дел, иностранных дел и обороны»;

— пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В выборах руководителя вуза участвуют (учителя, ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора, заведующие кафедрой, руководители отделений и циклов, деканы факультетов, которые в установленном порядке на контрактно-конкурсной основе занимают данную должность) научные сотрудники и административно-управленческий персонал (руководитель вуза, проректоры, руководители и заместители руководителей структурных подразделений вуза (институтов, центров, колледжей, лицеев, обособленных структурных подразделений), начальники и заместители начальников управлений и отделов вуза).»;

— пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Выборы производятся на альтернативной основе с участием двух и более кандидатов.

Если голосование на общем собрании проводится по двум кандидатам, и никто из кандидатов не набрал свыше пятидесяти процентов от числа принявших участие в голосовании, то выборы считаются несостоявшимися.

Если голосование на общем собрании проводится по трем и более кандидатам, и никто из кандидатов не набрал свыше пятидесяти процентов от числа принявших участие в голосовании, то проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится без перерыва на этом же общем собрании.

В случае, если на общем собрании три и более кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то выборы считаются несостоявшимися.»;

— пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

«17. Оргкомитет в однодневный срок направляет в уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области образования и науки оригинал протокола выборов и документы кандидата, получившего по итогам выборов свыше пятидесяти процентов голосов от числа принявших участие в голосовании.

18. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области образования и науки в трехдневный срок направляет Премьер-министру Кыргызской Республики представление на кандидата для утверждения на должность руководителя государственного вуза, имеющего статус «национальный», получившего по итогам выборов свыше пятидесяти процентов от общего числа голосов.»;

— в пункте 19 слова «рекомендуемых кандидатур» заменить словами «рекомендуемого кандидата».

4. Министерству образования и науки Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.