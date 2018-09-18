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Общество

HRW: Кыргызстан должен судить за преступления, а не чтение книг

Сотни людей в Кыргызстане привлекают к уголовной ответственности за хранение запрещенных видео, брошюр и книг, используя угрожающе широкое определение экстремизма. Об этом говорится в докладе  правозащитной организации Human Rights Watch.

Правонарушителей приговаривают к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет, даже если они не распространяли запрещенные материалы и не использовали их для подстрекательства к насилию.

В отчете организации «Мы живем в постоянном страхе. Хранение экстремистских материалов в Кыргызстане» авторы указали, что в некоторых случаях подозреваемых обвинили в хранении материалов, классифицированных властями как экстремистские только после арестов. Несколько подозреваемых рассказали, что милиция и сотрудники спецслужб подбросили им запрещенные материалы во время обыска, а затем требовали деньги за прекращение расследований.

«Кыргызстан должен привлекать к ответственности за совершение или подготовку к насильственным действиям, а не за видеозаписи, которые люди смотрят, или книги, которые они читают», — заявила автор доклада, старший научный сотрудник в Human Rights Watch и исследователь антитеррористической деятельности Летта Тайлер. 

Запрет на простое хранение материалов, туманно признанных экстремистскими, позволяет легко сделать мишень из политических оппонентов, активистов, журналистов, адвокатов и простых граждан.

Летта Тайлер
Уголовное преследование за хранение экстремистских материалов в Кыргызстане осуществляется на основании статьи 299-2 Уголовного кодекса, наиболее широко применяемой обвинения в отношении подозреваемых в терроризме и экстремизме. По меньшей мере 258 человек осудили по данной статье с 2010 года.

По мнению правозащитников, властям Кыргызстана следует пересмотреть статью 299-2 и чрезмерно широкое определение экстремизма. Суды республики должны незамедлительно пересмотреть все обвинительные приговоры за хранение экстремистских материалов.

«Насильственные меры в борьбе с терроризмом не только незаконны, они могут внести раскол в местные общины», — заявила Летта Тайлер. — «Вместо обеспечения безопасности общества, такие меры рискуют стать источником поддержки экстремистских вооруженных групп».
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