14 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук, Арстанбап, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Кыз-Сайкал, Жийделуу, Байсак, Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк), «Дордой»
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9.30
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18.00
|
улица Жумабека, 9
|
9.30
|
12.00
|
улицы Абдрахманова, 97, 99, 101, Линейная, 39, Боконбаева, 76, 78, Усенбаева, 3, 24, Шопокова, 9, 29/1, 30, Ибраимова, 26, 28
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13.00
|
18.00
|
7-й микрорайон, 4
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9.00
|
18.00
|
Западный
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микрорайон «Достук», 1а
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9.00
|
17.00
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улицы Лагерная, Островского, Матыева, Джунусалиева, Алтымышева, переулок Лагерный
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9.30
|
17.00
|
село Чон-Арык, «110-й квартал»
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9.00
|
18.00
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улицы Тоголока Молдо, Сыдыкова, Киевская, Ямбургская, Кожобергенова, Мусульманкулова
|
9.30
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
|
с
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до
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Аламудунский
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село Достук (улицы 1-13-я линии, Широкая, 8 Марта, Марата, Береговая),
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9.00
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17.00
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село Аламудун (улицы Панфилова, Алма-Атинская)
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село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркиндик, Ала-Арчинская, новостройка),
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Сокулукский
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село Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская),
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9.00
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17.00
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Жайылский
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город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Оборонная, Центральная, Школьная, Кожомбердиева, Олимпийская, Учительская, Первомайская, Ломоносова, Лермонтова, Суворова, Узбекская, Ярославская, Комсомольская, Бейшеналиевой, Громовой; Карла Маркса, 13-21, Мира, 17, 19, 21, Ленина, 14, 16, 18, 20)
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8.30
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17.00
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Кантский
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город Кант (улицы Марковского, Розы Люксембург, Валиханова, Некрасова, Октябрьская, Крупской),
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9.00
|
19.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Бор-Баш, Жийде.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — село Катран.