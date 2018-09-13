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Общество

14 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук, Арстанбап, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Кыз-Сайкал, Жийделуу, Байсак, Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк), «Дордой»

9.30

18.00

улица Жумабека, 9

9.30

12.00

улицы Абдрахманова, 97, 99, 101, Линейная, 39, Боконбаева, 76, 78, Усенбаева, 3, 24, Шопокова, 9, 29/1, 30, Ибраимова, 26, 28

13.00

18.00

7-й микрорайон, 4

9.00

18.00

Западный

микрорайон «Достук», 1а

9.00

17.00

улицы Лагерная, Островского, Матыева, Джунусалиева, Алтымышева, переулок Лагерный

9.30

17.00

село Чон-Арык, «110-й квартал»

9.00

18.00

улицы Тоголока Молдо, Сыдыкова, Киевская, Ямбургская, Кожобергенова, Мусульманкулова

9.30

 

18.00

 

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Достук (улицы 1-13-я линии, Широкая, 8 Марта, Марата, Береговая),
село Пригородное (улицы Серегина, Дорожная)

9.00

17.00

село Аламудун (улицы Панфилова, Алма-Атинская)

село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркиндик, Ала-Арчинская, новостройка),
село Октябрьское (улицы Герцена, Карла Маркса)

Сокулукский

село Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская),
село Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Жаны-Пахта),
село Гавриловка

9.00

17.00

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Оборонная, Центральная, Школьная, Кожомбердиева, Олимпийская, Учительская, Первомайская, Ломоносова, Лермонтова, Суворова, Узбекская, Ярославская, Комсомольская, Бейшеналиевой, Громовой; Карла Маркса, 13-21, Мира, 17, 19, 21, Ленина, 14, 16, 18, 20)

8.30

17.00

Кантский

город Кант (улицы Марковского, Розы Люксембург, Валиханова, Некрасова, Октябрьская, Крупской),
село Сары-Джон (улица Джакыпова),
села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Верхний Ичке-Суу

9.00

 

19.00

 

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Бор-Баш, Жийде.

4Баткенская область

  • 8.00-17.00 — село Катран.
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