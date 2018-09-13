14 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Куйручук, Арстанбап, Молдокулова), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Кыз-Сайкал, Жийделуу, Байсак, Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк), «Дордой» 9.30 18.00 улица Жумабека, 9 9.30 12.00 улицы Абдрахманова, 97, 99, 101, Линейная, 39, Боконбаева, 76, 78, Усенбаева, 3, 24, Шопокова, 9, 29/1, 30, Ибраимова, 26, 28 13.00 18.00 7-й микрорайон, 4 9.00 18.00 Западный микрорайон «Достук», 1а 9.00 17.00 улицы Лагерная, Островского, Матыева, Джунусалиева, Алтымышева, переулок Лагерный 9.30 17.00 село Чон-Арык, «110-й квартал» 9.00 18.00 улицы Тоголока Молдо, Сыдыкова, Киевская, Ямбургская, Кожобергенова, Мусульманкулова 9.30 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Достук (улицы 1-13-я линии, Широкая, 8 Марта, Марата, Береговая),

село Пригородное (улицы Серегина, Дорожная) 9.00 17.00 село Аламудун (улицы Панфилова, Алма-Атинская) село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркиндик, Ала-Арчинская, новостройка),

село Октябрьское (улицы Герцена, Карла Маркса) Сокулукский село Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская),

село Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Жаны-Пахта),

село Гавриловка 9.00 17.00 Жайылский город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Оборонная, Центральная, Школьная, Кожомбердиева, Олимпийская, Учительская, Первомайская, Ломоносова, Лермонтова, Суворова, Узбекская, Ярославская, Комсомольская, Бейшеналиевой, Громовой; Карла Маркса, 13-21, Мира, 17, 19, 21, Ленина, 14, 16, 18, 20) 8.30 17.00 Кантский город Кант (улицы Марковского, Розы Люксембург, Валиханова, Некрасова, Октябрьская, Крупской),

село Сары-Джон (улица Джакыпова),

села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Верхний Ичке-Суу 9.00 19.00

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Бор-Баш, Жийде.

4 Баткенская область