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Общество

Троллейбусный маршрут № 10 продлят. Начали устанавливать опоры

Троллейбусный маршрут № 10 продлят до улицы Интергельпо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в столице начато строительство контактной сети по улице Московской, на отрезке от Фучика до Интергельпо. Завершить его планируют до конца сентября 2018 года.

«Ранее многие горожане обращались в Троллейбусное управление с просьбой продлить маршрут, так  как по улице Интергельпо расположены две общеобразовательные школы, Ленинский социальный фонд и другие необходимые для граждан учреждения», — отметили в мэрии.
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