И снова «Тез Джет». Вылет задержали из-за замены самолета

Вылет самолета по маршруту Бишкек — Ош авиакомпании «Тез Джет» задержали больше чем на час. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, самолет должен был вылететь в южную столицу в 15.50. Во время взлета произошел резкий толчок, как будто лайнер наехал на кочку. После этого самолет прекратил разгон и вернулся к зданию аэропорта.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что компания решила заменить борт, а потом спокойно разобраться с причинами произошедшего. Других подробностей не сообщают.

Рейс в Ош отправили в 17.06.

Отметим, что это не первый подобный случай с самолетами авиакомпании. На прошлой неделе рейс в Ош отложили якобы из-за плохих погодных условий в горах.