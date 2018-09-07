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Общество
Сюжет: Безопасный город (84)

Итоги аукциона по «Безопасному городу» объявят позже. Комиссия работает

Комиссия по «Безопасному городу» еще не определила победителя аукциона. Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров рассказал 24.kg, что комиссия продолжает работу.

Члены комиссии намеревались объявить победителя аукциона в конце недели. Но изучены не все документы, окончательное решение еще не принято. Скорее всего, итоги подведут на следующей неделе.

Многие депутаты, входящие в состав конкурсной комиссии, недоступны для комментариев. Не удалось связаться с Нурбеком Алимбековым, Уланом Примовым, Абдыбеком Дюшалиевым, Эмилем Токтошевым. Улугбек Ормонов признался 24.kg, что в заседаниях не участвовал.

Аида Исмаилова еще после первого провалившегося аукциона подписала протокол с особым мнением. У нее есть ряд замечаний. Она настаивает, что такой крупный конкурс нельзя проводить летом и во время крупных мероприятий, таких как III Всемирные игры кочевников.

В повторном аукционе по реализации проекта «Безопасный город» участвовали три компании — ЗАО «Альфа Телеком», «Безопасность информационных систем» и российский концерн «Вега».

Наименьшую цену предложила «Вега». По первому лоту — 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов.

Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.
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