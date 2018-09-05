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Общество

МВД констатирует увеличение числа кыргызстанок в экстремистских организациях

Фактов переправки кыргызстанцев в страны, где происходят вооруженные конфликты, — Сирию, Афганистан и Пакистан — в 2018 году не зафиксировано. Об этом сегодня сообщил начальник отдела теологического обеспечения МВД Кыргызстана Эрлан Бакиев.

По его словам, на сегодняшний день остро стоит вопрос с возвращенцами и семьями террористов, находящимися на территории Сирии и Ирака.

«К сожалению, ряды террористов и экстремистов пополняются женщинами. Они наряду с мужчинами активно пропагандируют радикальные идеи, создают женские группы. Сегодня из всех выявленных активных членов экстремистских организаций 7,4  процента составляют женщины. 24,9 процента от общего числа выехавших составляют женщины», — сказал Эрлан Бакиев.

Он отметил, что причинами вступления кыргызстанцев в террористические организации и их участие в вооруженных конфликтах являются низкий уровень религиозного образования среди несовершеннолетних и молодежи, отсутствие должного воспитания и внимания со стороны родителей, отрицательное влияние Интернета.
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