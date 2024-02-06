В Кыргызстане стартовал масштабный конкурс «Женщина, меняющая мир»

В Кыргызстане начался прием заявок на ежегодный общенациональный конкурс «Женщина, меняющая мир». Об этом на брифинге сообщила заслуженная артистка КР, президент ОО «Союз соотечественниц» Галина Кетова.

Прием заявок стартовал 1 февраля и завершится 1 марта.

«Очень надеемся, что в этом году будет больше участниц, еще больше интересных историй. Страна и мир в целом смогут узнать о женщинах, которые живут у нас, в Кыргызстане, и меняют мир. В нашем конкурсе 11 номинаций. Каждая номинация носит имя выдающейся женщины, которая в свое время развивала ту или иную сферу деятельности. Мы очень надеемся, что мы познакомимся с какими-то новыми историями успеха», — отметила Галина Кетова.

В этом году конкурс приурочен к Международному женскому дню, а также к Году семьи и 100-летию Токтогон Алтыбасаровой.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в КР Альберта Зульхарнеева, главная задача конкурса — это утверждение роли женщины в экономике общественной жизни, политике и утверждение прав и возможностей для женщин в самореализации.

«Для нас этот конкурс, скорее, не желание выявить победителей. Для нас важно выявить и продемонстрировать примеры успеха женщин. В прошлом году мы поддерживали номинацию «Учитель русского языка и литературы». В этом году мы также продолжим поддерживать эту номинацию, но добавим еще одну связанную с волонтерством — для участниц 14-19 лет», — рассказал он.

Галина Кетова добавила, что в этом году будет поддержано молодежное направление. «Мы знаем прекрасные истории старшего поколения, мы знаем выдающихся женщин благодаря этому конкурсу. Очень хочется, чтобы и девушки себя активно проявляли и не боялись об этом заявить», — сказала она.

Председатель жюри Рада Калеева призвала девушек и женщин не стесняться заявлять о себе. «Женщины в основе очень скоромные, и они стесняются. Надо заявлять о себе — это путь вперед. Вас увидят, вас заметят», — заключила она.

Награждение победителей состоится в преддверии Международного женского дня — 7 марта. Заявку можно заполнить по ссылке.