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Общество
Сюжет: Безопасный город (79)

Попытка реализовать «Безопасный город». В аукционе приняли участие три компании

Сегодня начался повторный аукцион по реализации проекта «Безопасный город». В нем участвовали три компании — ЗАО «Альфа Телеком», «Безопасность информационных систем» и российский концерн «Вега».

Наименьшую цену предложила «Вега». По первому лоту — 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов.

Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.

Власти Кыргызстана готовы платить исполнителю проекта 240 сомов за каждый оплаченный нарушителем штраф. Сумма может снизиться в зависимости от итогов аукциона. Решение примет конкурсная комиссия.

Прошлый аукцион провалился из-за того, что один из участников играл не на понижение, а на повышение цены, указав итоговую стоимость в 50,5 миллиарда сомов.
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