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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (174)

В мэрии Бишкека рассказали, когда закончат ремонтировать дороги

Ремонт на многих улицах Бишкека закончен досрочно или идет с опережением. Об этом сообщил начальник Управления капитального строительства столичной мэрии Нурлан Эшенбаев.

По его словам, работы идут на 34 улицах, на многих участках они в стадии завершения.

«У нас осталось примерно полтора месяца строительного сезона, за это время планируем завершить все работы. По первой фазе проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» на 28 улицах (50,6 километра) ремонт полностью закончили, по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» — на девяти улицах (18,2 километра)», — рассказал он.

В 2019 году мэрия планирует приступить ко второй фазе проекта, которая включает ремонт 62 улиц общей протяженностью 72 километра.

Вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев отметил, что в рамках проекта обновят все основные улицы столицы, включая дороги в жилых массивах.
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