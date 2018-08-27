Очередная попытка реализовать «Безопасный город». Объявлен повторный конкурс

Государственный комитет информационных технологий и связи объявил тендер на проект «Безопасный город». Об этом сообщил портал госзакупок.

Стартовая цена прежняя — 2,5 миллиарда сомов. Однако изменилась форма закупки. Теперь торги проводят методом из нескольких источников или из дополнительных источников.

Конкурс состоится 4 сентября. Победитель должен оборудовать перекрестки и трассы Бишкека видеокамерами, предоставить информацию о транспортном потоке, данные о нарушениях Правил дорожного движения.

Прошлый аукцион признали несостоявшимся из-за технического сбоя.