Госпитализация Текебаева. Может ли политик выйти на свободу досрочно?

У экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева при обследовании врачи Центра онкологии обнаружили опухоль и рекомендовали ее удалить.

Глава ПЦ «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова сообщила 24.kg, что по закону тяжелобольных заключенных следует освобождать досрочно.

«Но в Кыргызстане избирательный подход, к сожалению. Вспомните историю с Азизом Батукаевым, которого выпустили на свободу, поскольку он якобы болен лейкемией последней стадии. Но он жив до сих пор. В то же время тяжело больного правозащитника Азимжана Аскарова, который подвергался пыткам и избиениям, состояние здоровья которого оставляет желать лучшего, не переводят даже в местную клинику для обследования, не говоря о смягчении пожизненного приговора. Так что говорить о досрочном освобождении Омурбека Текебаева по состоянию здоровья я считаю преждевременным», — сказала Азиза Абдирасулова.

По статистике, более половины заключенных страдают неизлечимыми формами различных заболеваний, но их никто досрочно не отпускает. Азиза Абдирасулова

в Национальном центре кардиологии. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Сейчас Омурбек Текебаев находится

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.