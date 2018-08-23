«Безопасный город». В аукционе участвовали три компании, указала цену одна

Завершился аукцион по определению компании для реализации проекта «Безопасный город».

В аукционе приняли участие ОсОО «Мега-Лайн», ОАО «Концерн радиостроения «Вега» и ОАО «Кыргызтелеком». Цену указал только «Мега-Лайн» — 50 миллиардов 522 миллиона 311 тысяч сомов.

Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов. Власти Кыргызстана готовы платить исполнителю проекта 240 сомов за каждый оплаченный нарушителем штраф. Сумма может снизиться в зависимости от итогов аукциона.