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Общество

Состояние раненого милиционера удовлетворительное. Его выписали из больницы

Состояние раненого милиционера удовлетворительное. Он находится дома, сообщили 24.kg в ГУВД Бишкека.

По данным управления, сотрудника милиции ранили накануне в микрорайоне «Кок-Джар». Ранее в милицию обратился гражданин, который сообщил, что за его домом следят неизвестные на машине. На место выехали оперативники. Они задержали четверых, один из которых — 28-летний гражданин Узбекистана. Злоумышленники имели при себе оружие и оказали сопротивление. Один из милиционеров получил удар ножом в левое предплечье.

Троих задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к разбою», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК КР.

Четвертый подследственный госпитализирован. Его родители написали заявление, что оперативники избили их сына. Пострадавший в больнице со множественными гематомами и ушибами. В отношении милиционера началась служебная проверка, но от службы его не отстранили.
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