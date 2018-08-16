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Общество

Власти КР выразили соболезнования в связи с кончиной Жумакадыра Акенеева

Фото из Интернета

Руководство страны выразило соболезнования семье Жумакадыра Акенеева, скончавшегося в Бишкеке 15 августа. Пресс-служба главы государства распространила некролог.

В сообщении отмечается, что организаторский и управленческий талант Жумакадыра Акенеева особенно ярко раскрылся в годы независимости Кыргызстана.

«Последовательно занимая должности заместителя председателя Государственной комиссии по экономической реформе при правительстве, председателя Национального статистического комитета КР, министра сельского и водного хозяйства, первого заместителя министра охраны окружающей среды КР, президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, он решал важнейшие задачи по реформированию экономики и государственного управления страны», — отмечается в сообщении.

Последние годы Жумакадыр Акенеев активно занимался преподавательской деятельностью, постоянно выступал в СМИ с экспертными заключениями по важнейшим проблемам жизни республики. У него 186 научных трудов и публикаций, в том числе 27 книг и монографий, вышедших в Кыргызстане, Турции, Японии, Южной Корее, Казахстане и России.

«Жумакадыр Акенеев активно участвовал в разработке Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года, принимал участие в заседаниях научно-экспертного совета Евразийской экономической комиссии. Проявлял особый взгляд по вопросам национальных интересов, привлечения инвестиций в страну, защиты прав и интересов инвесторов в КР», — говорится в некрологе.

Многолетний и добросовестный труд Жумакадыра Акенеева был отмечен многими государственными наградами. Он награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, медалями «За трудовую доблесть», к 1000-летию эпоса «Манас». В 1996 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Кыргызской Республики», в 2017-м награжден медалью «Даңк».
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