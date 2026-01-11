12:23
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр

Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead и гитарист Боб Вейр. Об этом сообщает ВВС.

ВВС
Фото ВВС. Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр

Отмечается, что 78-летний гитарист и вокалист, один из ключевых участников калифорнийской психоделической рок-группы, игравший в ней с момента основания в 1965 году, умер после борьбы с раком.

Группа Grateful Dead была одной из тех, кто сформировал рок-музыку, смешивая фолк и психоделику. У нее огромное число поклонников в США. Коллектив прекратил существование после смерти его лидера Джерри Гарсии в 1995-м.

Боб Вейр продолжал выступать до 2025 года. В июле у него диагностировали рак. Но даже во время лечения музыкант продолжил выступления, говорится на его сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357407/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Скончалась французская актриса Брижит Бардо
Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев
Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
Скончался Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК
В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни
Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев
Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Для граждан&nbsp;КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в&nbsp;США Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
11 января, воскресенье
12:10
Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото международного турнира Yasar Dogu Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото междунаро...
11:39
Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр
11:18
Рекордный за последние 50 лет снегопад зафиксирован в Москве
11:00
Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
10:47
Токаев и Трамп снова встретятся, сообщила посол США в Казахстане