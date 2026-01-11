Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead и гитарист Боб Вейр. Об этом сообщает ВВС.

Фото ВВС. Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр

Отмечается, что 78-летний гитарист и вокалист, один из ключевых участников калифорнийской психоделической рок-группы, игравший в ней с момента основания в 1965 году, умер после борьбы с раком.

Группа Grateful Dead была одной из тех, кто сформировал рок-музыку, смешивая фолк и психоделику. У нее огромное число поклонников в США. Коллектив прекратил существование после смерти его лидера Джерри Гарсии в 1995-м.

Боб Вейр продолжал выступать до 2025 года. В июле у него диагностировали рак. Но даже во время лечения музыкант продолжил выступления, говорится на его сайте.