Скончалась известный манасовед Раиса Кыдырбаева

Известный манасовед Раиса Кыдырбаева скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщили в Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова.

Фото из интернета. Раиса Кыдырбаева

Раиса Кыдырбаева родилась в 1930 году. В 1952-м окончила филологический факультет Кыргызского государственного университета (русское отделение), в 1956 году — аспирантуру Литературного института имени Максима Горького в Москве.

С 1956-го работала в структурах Академии наук Киргизской ССР, начав трудовую деятельность младшим научным сотрудником. В разные годы занимала должности старшего, ведущего и главного научного сотрудника, а также возглавляла отдел «Манас» Института литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук КР. В этом учреждении проработала до 2025-го.

Раиса Кыдырбаева — автор ряда фундаментальных научных трудов по эпосу «Манас», посвященных вопросам генезиса, вариантности, поэтики и исполнительского мастерства манасчи.

Была научным консультантом документального фильма Мелиса Убукеева «Улуу манасчи» (1988) и создала научную школу в области теории фольклористики, подготовив докторов и кандидатов наук.

Является автором ряда научных монографий и исследований, в том числе: