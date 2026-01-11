14:24
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Скончалась известный манасовед Раиса Кыдырбаева

Известный манасовед Раиса Кыдырбаева скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщили в Институте языка и литературы имени Чингиза Айтматова.

из интернета
Фото из интернета. Раиса Кыдырбаева

Раиса Кыдырбаева родилась в 1930 году. В 1952-м окончила филологический факультет Кыргызского государственного университета (русское отделение), в 1956 году — аспирантуру Литературного института имени Максима Горького в Москве.

С 1956-го работала в структурах Академии наук Киргизской ССР, начав трудовую деятельность младшим научным сотрудником. В разные годы занимала должности старшего, ведущего и главного научного сотрудника, а также возглавляла отдел «Манас» Института литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук КР. В этом учреждении проработала до 2025-го.

Раиса Кыдырбаева — автор ряда фундаментальных научных трудов по эпосу «Манас», посвященных вопросам генезиса, вариантности, поэтики и исполнительского мастерства манасчи.

Была научным консультантом документального фильма Мелиса Убукеева «Улуу манасчи» (1988) и создала научную школу в области теории фольклористики, подготовив докторов и кандидатов наук.

Является автором ряда научных монографий и исследований, в том числе:

  • «Традиционность и индивидуальность эпоса «Манас»;
  • «Генезис эпоса «Манас»;
  • «Идейно-художественные особенности эпоса «Саринжи Бокой»;
  • «Поэтические традиции эпоса «Жаныл Мырза»;
  • «Исполнительское мастерство манасчи»;
  • «Варианты эпоса «Манас»;
  • «Эпохи, поколения и манасчи» и других.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357423/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр
Скончалась французская актриса Брижит Бардо
Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев
Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
Скончался Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК
В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни
Скончался совладелец комплекса «Гавайи» Журат Абдуллаев
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Для граждан&nbsp;КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в&nbsp;США Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
11 января, воскресенье
14:04
Скончалась известный манасовед Раиса Кыдырбаева Скончалась известный манасовед Раиса Кыдырбаева
13:51
Ввести государственное регулирование в сфере экотуризма предлагает чиновник
13:14
Вклад туристической отрасли в ВВП Кыргызстана составил 4,3 процента — Джанузаков
12:40
Все для туристов. Экотуризм и глэмпинг активно развивают в Кыргызстане
12:10
Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото международного турнира Yasar Dogu