Скончался ученый и литературовед Омор Сооронов

На 86-м году жизни после продолжительной болезни 21 января скончался заслуженный деятель культуры Кыргызстана, литературовед Омор Сооронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Омор Сооронов был членом Союза писателей Кыргызстана, поэтом, писателем, литературоведом и критиком, лауреатом Государственной премии КР в области науки и техники, кавалером ордена «Манас» III степени, почетным профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Фото из архива . Омор Сооронов

Он родился 28 февраля 1940 года в селе Гологон Базар-Коргонского района. В 1967 году с отличием окончил филологический факультет Кыргызского государственного университета и был направлен преподавателем в Джалал-Абадское педагогическое училище имени А. С. Пушкина.

С 1969 года работал в Институте языка и литературы Академии наук Кыргызстана.

В 1979–1981 годах возглавлял редакцию художественной литературы издательства «Кыргызстан».

В 1992–1995 годах преподавал в Кыргызском государственном педагогическом университете имени И. Арабаева и работал старшим научным сотрудником КНАУ.

Литературную деятельность начал с поэзии. Его произведения публиковались с 1957 года. Первый поэтический сборник «Тоолорумдун зыйнаты» вышел в 1971 году. Всего он опубликовал восемь поэтических сборников, включая «Эки тоголок» (1993), адресованный детям и подросткам. Первое признание получил за поэму «Алыкул», удостоенную первой премии.

Значительную часть своей жизни Омор Сооронов посвятил литературоведению и художественной критике. Он исследовал и издавал забытые произведения кыргызских поэтов, писателей и историков, переводя тексты с арабской и латинской графики на современную кыргызскую письменность. Среди опубликованных им памятников — «Мажму ат-таварих» (конец XV века), «Санат дигарасттар» Молдо Нияза, «Казалдар» Молдо Кылыча и другие.

Он также занимался изучением рукописей «Манаса» Тоголока Молдо, подготовил монографию об эпических событиях манасовской трилогии. Исследовал творчество Мукая Элебаева и издал документальную повесть «Мукай».

Омор Сооронов являлся одним из авторов двухтомной «Истории кыргызской советской литературы» (1987, 1990), семитомной «Истории кыргызской литературы» (2004, 2005), а также фундаментального труда «Антология педагогической мысли Киргизской ССР», изданного в Москве в 1988 году.

Он опубликовал более четырехсот статей в газетах, журналах и энциклопедиях. В 2009 году в издательстве «Турар» вышла его двухтомная работа «Слово о рукописях».

За вклад в науку и культуру был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», Государственной премии в области науки и техники, ордена «Манас» III степени. Его имя также внесено в число отличников народного образования и лауреатов литературной премии имени Мукая Элебаева.