19:01
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Скончался ученый и литературовед Омор Сооронов

На 86-м году жизни после продолжительной болезни 21 января скончался заслуженный деятель культуры Кыргызстана, литературовед Омор Сооронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Омор Сооронов был членом Союза писателей Кыргызстана, поэтом, писателем, литературоведом и критиком, лауреатом Государственной премии КР в области науки и техники, кавалером ордена «Манас» III степени, почетным профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

из архива
Фото из архива . Омор Сооронов

Он родился 28 февраля 1940 года в селе Гологон Базар-Коргонского района. В 1967 году с отличием окончил филологический факультет Кыргызского государственного университета и был направлен преподавателем в Джалал-Абадское педагогическое училище имени А. С. Пушкина.

С 1969 года работал в Институте языка и литературы Академии наук Кыргызстана.

В 1979–1981 годах возглавлял редакцию художественной литературы издательства «Кыргызстан».

В 1992–1995 годах преподавал в Кыргызском государственном педагогическом университете имени И. Арабаева и работал старшим научным сотрудником КНАУ.

Литературную деятельность начал с поэзии. Его произведения публиковались с 1957 года.  Первый поэтический сборник «Тоолорумдун зыйнаты» вышел в 1971 году. Всего он опубликовал восемь поэтических сборников, включая «Эки тоголок» (1993), адресованный детям и подросткам. Первое признание получил за поэму «Алыкул», удостоенную первой премии.

Значительную часть своей жизни Омор Сооронов посвятил литературоведению и художественной критике. Он исследовал и издавал забытые произведения кыргызских поэтов, писателей и историков, переводя тексты с арабской и латинской графики на современную кыргызскую письменность. Среди опубликованных им памятников — «Мажму ат-таварих» (конец XV века), «Санат дигарасттар» Молдо Нияза, «Казалдар» Молдо Кылыча и другие.

Он также занимался изучением рукописей «Манаса» Тоголока Молдо, подготовил монографию об эпических событиях манасовской трилогии. Исследовал творчество Мукая Элебаева и издал документальную повесть «Мукай».

Омор Сооронов являлся одним из авторов двухтомной «Истории кыргызской советской литературы» (1987, 1990), семитомной «Истории кыргызской литературы» (2004, 2005), а также фундаментального труда «Антология педагогической мысли Киргизской ССР», изданного в Москве в 1988 году.

Он опубликовал более четырехсот статей в газетах, журналах и энциклопедиях. В 2009 году в издательстве «Турар» вышла его двухтомная работа «Слово о рукописях».

За вклад в науку и культуру был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», Государственной премии в области науки и техники, ордена «Манас» III степени. Его имя также внесено в число отличников народного образования и лауреатов литературной премии имени Мукая Элебаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358782/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
Скончался один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс
Скончалась известный манасовед Раиса Кыдырбаева
Скончался один из основателей культовой группы Grateful Dead Боб Вейр
Скончалась французская актриса Брижит Бардо
Скончался генерал-майор Джоомарт Бошкоев
Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
18:43
В Бишкеке автомобиль УПСМ припарковали на газоне В Бишкеке автомобиль УПСМ припарковали на газоне
18:33
Скончался ученый и литературовед Омор Сооронов
18:25
В России впервые с 2022 года официально покажут зимнюю Олимпиаду
18:17
Тепловизор высветил браконьеров: на Иссык-Куле ночью задержаны нарушители
18:01
В Таласе выявили незаконно работающий асфальтобетонный завод