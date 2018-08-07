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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (68)

В ГСИН рассказали о диагнозе бывшего депутата Омурбека Текебаева

Государственная служба исполнения наказаний распространила диагноз осужденного за коррупцию бывшего депутата парламента Омурбека Текебаева.

По данным ГСИН, Омурбеку Текебаеву диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

«Седьмого августа осужденный прошел магнитно-резонансную томографию. Врачи обследовали головной мозг, поясничный и грудной отделы позвоночника. Согласно рекомендациям специалистов НЦКТ и НГ, Омурбек Текебаев проходит обследование в плановом порядке», — сообщили в ГСИН.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Первого августа его госпитализировали в Национальный центр кардиологии.
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