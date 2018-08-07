Активисты настаивают: Азиз Суракматов не может быть мэром

Активисты настаивают, что Азиз Суракматов не может быть мэром из-за конфликта интересов. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Наше право» Калича Омуралиева.

По ее словам, заявление в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию направлено еще 30 июля. Однако активисты не смогли его оставить в офисе, так как отсутствовали члены комиссии. Им пришлось отправить его по почте.

Калича Омуралиева настаивает на том, что единственный кандидат на пост мэра Азиз Суракматов не может стать градоначальником, потому что имеет строительный бизнес.