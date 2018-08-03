Месяц до Игр кочевников. Успеют ли подготовить ипподром в Чолпон-Ате

Открытие III Всемирных игр кочевников запланировано на 2 сентября. Организаторы готовятся встретить глав государств и всемирно известных звезд. Приедут они или нет, пока неизвестно, но приглашение Леонардо Ди Каприо и Анджелине Джоли отправили.

Приехав на Иссык-Куль, что они увидят? Разбитые дороги, пансионаты без очистных сооружений, поросший травой ипподром, где пройдет грандиозное шоу, на которое потратят миллионы сомов. Если, конечно, постановщики успеют воплотить задуманное.

Месяц назад корреспондент 24.kg побывала на ипподроме. Ее встретили грязь, плесень и ржавчина. Прошел еще месяц. Мы снова инспектируем главный объект Всемирных игр кочевников. Зная сценарий открытия Игр, сдавалось, что на ипподроме будет кипеть работа, так же как и в штабе секретариата. Но увы!

Всего на III Всемирные игры кочевников планируют потратить 306 миллионов 300 тысяч сомов.

Министерство финансов только на ремонт ипподрома заложило около 10 миллионов сомов. Позже в ведомстве уточняли, что деньги предназначены для содержания объекта целый год. Получается, ежемесячно объект обходится государству более чем в 800 тысяч сомов.

Достаточно ли этих средств, чтобы содержать ипподром? Или их, как всегда, хватает только чиновникам, нечистым на руку?

Сейчас на ипподроме оживленно. В 9.00 в нескольких автобусах прибыли туристы. Въезд на парковку открыт, но охранников нет.

Напомним, в летние месяцы ипподром должны охранять четыре сотрудника СБ, осенью и весной — три, а зимой — два. Летом возможны и дополнительные услуги, не указанные в договоре.

На оплату услуг охранников предусмотрено 1 миллион 7,8 тысячи сомов.

По территории парковки трое молодчиков, усевшись в багажнике, разъезжают на стареньком BMW. Приехавшие туристы попытались сделать им замечание, но, заметив, что с утра те уже навеселе, удалились от греха подальше.

На трибунах появились зрители. Местные жители и отдыхающие приходят посмотреть на тренировку наездников. Под ободряющие крики посетителей они погоняют лошадей, те демонстративно гарцуют.

Фото 24.kg. Зрители наблюдают за тренировкой наездников

В десяти метрах от зрителей ремонт. Бригада на вышке прокладывает кабель. Некоторые люки с коммуникациями тоже открыты. Ни опознавательных знаков, ни ограждений нет.

С другой стороны укладывают брусчатку и облагораживают территорию.

Помещения ипподрома используют как склад для ненужных вещей. В них прячут стройматериалы, бутылки, запылившийся пьедестал. Ничего не говорит о том, что через месяц здесь будут декорации, сцена, тысячи артистов и световое шоу.

Фото 24.kg. Помещения ипподрома используют как склад для ненужных вещей

Месяц назад трибуны были залиты грязью. Сейчас видно, что сиденья мыли, но сидеть на них все равно невозможно.

Несмотря на то, что на ипподроме оживленно, практически все туалеты закрыты. А в том, что открыт, вход платный, но его еще нужно найти. Никто из сотрудников не знает, какой именно санузел работает.

Фото 24.kg. В туалете оголенные провода

Найдя заветную дверь, чуть не запуталась в проводах на входе. С техникой безопасности в туалете не мудрили — оголенный провод воткнут в розетку.

Многие не рискуют заходить на территорию ипподрома, опасаясь, что придется платить. Фотографируются на фоне центральной арки и бродят вдоль парковки, где уже открылись магазины с дешевой бижутерией и сувенирами. Выбор невелик, но безделушку на память купить можно.

Успеют ли организаторы подготовить ипподром? Вопрос по-прежнему открыт. Планы грандиозные, а исполнение пока вялое.